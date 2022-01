Homem é encontrado morto com vários tiros na cabeça no bairro Tarumã em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, não identificado, com aproximadamente 25 anos de idade, foi encontrado morto com tiros na cabeça na madrugada deste domingo (16), no bairro Tarumã, na zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, populares encontraram o corpo com várias marcas de tiros na cabeça. Ele possuí várias tatuagens no peito e braços.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a polícia investiga o caso.