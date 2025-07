Homem é encontrado morto dentro de sua residência na Zona leste de Manaus

Notícias policiais – Na manhã desta segunda-feira (21), por volta das 10:40, um corpo de um homem foi encontrado sentado dentro de uma residência na Rua Itacolomi, Bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. A descoberta foi feita por policiais militares acionados para atender à ocorrência.

A vítima, identificada como Fábio Peres Cavalcante, de 34 anos, apresentava afundamento na cabeça, além de sinais de espancamento e tortura. As circunstâncias da morte levantam suspeitas de homicídio, já que tudo indica que ele foi assassinado.

Os policiais, sem conseguir determinar se a lesão foi resultado de uma queda ou agressão, destacaram que “apenas o pessoal do DPTC poderá esclarecer a situação”.

Atualmente, as autoridades estão aguardando a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) para realizar a perícia no local e obter mais informações sobre o caso.

A comunidade local está em estado de choque com a situação, e a investigação está em andamento. As autoridades pedem que qualquer informação que possa ajudar a elucidar os eventos que levaram à morte de Fábio seja reportada. A expectativa é que os laudos do DPTC e do IML tragam mais esclarecimentos sobre essa triste ocorrência.