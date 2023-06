Homem é encontrado morto e enterrado após ‘mexer’ com mulher comprometida em festa

Um homem de 40 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de março, foi encontrado morto a facadas e enterrado no quintal de casa, em Goiânia. Três homens foram presos suspeitos de matar e enterrar o corpo.

De acordo com o delegado Carlos Alfama, a vítima foi morta a facadas depois de mexer com a companheira de um dos suspeitos durante uma festa que acontecia na mesma residência em que ele foi encontrado, no Setor Estrela Dalva.

O delegado contou que chegou até os suspeitos por meio de uma denúncia, nesta quinta-feira (1º). O corpo da vítima, que estava em estado avançado de decomposição, foi desenterrado pelo Corpo de Bombeiros, com o auxílio da Polícia Técnico Científica.

“Esse desentendimento é antigo, antes do crime. Eles cavaram a cova com enxadas e enterraram a vítima de barriga para baixo. Um dos indivíduos confessou o crime, mas os outros dois negaram. Porém, há testemunhas que dizem que eles participaram, visto que o crime foi durante uma festa”, explicou.

Um vídeo gravado pela corporação mostra um dos suspeitos contando como praticou o crime. Ele afirma no vídeo, que matou a vítima com uma facada no pescoço e, em seguida, contou com a ajuda dos outros dois suspeitos para enterrar o corpo.

“Furou dois desse ai [bucaro], ficou fundo. Não sei o nome deles [comparsas], achei eles na rua. Eles puxam aqueles carrinhos de papelão”, disse o dono da residência onde o corpo foi encontrado.

Carlos afirmou que o trio irá responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Caso sejam condenados, eles podem pegar uma pena de até 33 anos de prisão.

Redação AM POST