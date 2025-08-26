Homem é encontrado morto em área de mata na zona Leste de Manaus

Notícias Policiais – Na noite desta terça-feira (26), moradores do bairro São José 2, na zona Leste de Manaus, acionaram as autoridades após encontrarem o corpo de um homem ainda não identificado em uma área de mata situada na rua Dr. Porfírio Nogueira.

Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, a vítima apresentava sinais de espancamento, o que reforça a suspeita de que tenha sido agredida até a morte antes de ser abandonada no local. O corpo foi encontrado em meio ao matagal por populares que passavam pela área e acionaram imediatamente as autoridades.

Equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e do Corpo de Bombeiros estiveram no endereço para isolar o perímetro e auxiliar nos trabalhos iniciais. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção da vítima, que deverá passar por exames periciais para a identificação e a confirmação da causa da morte.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, nem sobre suspeitos envolvidos.

O caso segue em andamento, e a polícia busca reunir imagens de câmeras de segurança da região, além de depoimentos de moradores, que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio.