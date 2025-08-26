A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é encontrado morto em área de mata na zona Leste de Manaus

Polícia investiga circunstâncias da morte de homem localizado em matagal na zona Leste de Manaus.

Por Beatriz Silveira

26/08/2025 às 20:47

Ver resumo

Notícias Policiais – Na noite desta terça-feira (26), moradores do bairro São José 2, na zona Leste de Manaus, acionaram as autoridades após encontrarem o corpo de um homem ainda não identificado em uma área de mata situada na rua Dr. Porfírio Nogueira.

PUBLICIDADE

Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, a vítima apresentava sinais de espancamento, o que reforça a suspeita de que tenha sido agredida até a morte antes de ser abandonada no local. O corpo foi encontrado em meio ao matagal por populares que passavam pela área e acionaram imediatamente as autoridades.

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

PUBLICIDADE

Equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e do Corpo de Bombeiros estiveram no endereço para isolar o perímetro e auxiliar nos trabalhos iniciais. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção da vítima, que deverá passar por exames periciais para a identificação e a confirmação da causa da morte.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, nem sobre suspeitos envolvidos.

O caso segue em andamento, e a polícia busca reunir imagens de câmeras de segurança da região, além de depoimentos de moradores, que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Adolescente é detido suspeito de planejar massacre em escola pública

Polícia Civil apreendeu computadores, celulares e materiais de apologia ao nazismo durante operação que impediu possível atentado em escola pública do DF.

há 6 minutos

Amazonas

Wilson Lima entrega equipamentos para 55 mil pescadores e anuncia crédito exclusivo para a categoria

Entre os itens entregues estão 115 canoas, 115 motores rabetas e 14 lanchas cobertas com motor de popa.

há 9 minutos

Brasil

PF quer vigilância 24 horas dentro da casa de Bolsonaro

A proposta amplia a decisão já adotada por Moraes, que havia determinado apenas a vigilância externa do imóvel.

há 14 minutos

Manaus

Suframa lança novo Sistema de Controle de Importação e Exportação nesta sexta-feira

O SCIEX foi desenvolvido para modernizar e agilizar a análise de licenças de importação e planos de exportação com incentivos.

há 18 minutos

Polícia

Pátio de escola em Manaus vira palco de briga generalizada entre alunos; assista

Vídeo que circula nas redes sociais mostra estudantes trocando agressões em escola da Compensa II, enquanto colegas apenas filmam a cena.

há 23 minutos