Homem é encontrado morto em hotel no bairro Nossa Senhora das Graças em Manaus

Notícias Policiais – Um homem foi encontrado morto dentro de um hotel localizado na Rua Rio Ituxi, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (2).

De acordo com informações, o corpo foi localizado por uma funcionária do estabelecimento, que estranhou o fato de o hóspede não atender e decidiu verificar o apartamento. Ao entrar no quarto, ela encontrou o homem desacordado e acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas estiveram no local, mas apenas puderam confirmar o óbito. A Polícia Militar foi acionada em seguida para isolar a área até a chegada da equipe de perícia criminal. Durante os trabalhos técnicos, os peritos não identificaram sinais visíveis de violência, como hematomas ou ferimentos, o que levanta a hipótese de morte natural.

Apesar disso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu investigação para esclarecer as circunstâncias do caso. Segundo a polícia, um material foi apreendido no quarto do hotel e será analisado, além de um homem ter sido conduzido à delegacia para prestar depoimento.

O delegado Daniel Vezzani acompanhou a ocorrência, mas não forneceu declarações à imprensa sobre o andamento inicial da apuração. A causa da morte será determinada após exames periciais mais detalhados no Instituto Médico Legal (IML).

O caso segue em investigação para que se possa definir se a morte teve origem natural, acidental ou se há algum outro fator que precise ser considerado.