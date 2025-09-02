A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é encontrado morto em hotel no bairro Nossa Senhora das Graças em Manaus

Perícia não identificou marcas de agressão, mas Polícia Civil investiga circunstâncias da morte.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 18:29

Ver resumo

Notícias Policiais –  Um homem foi encontrado morto dentro de um hotel localizado na Rua Rio Ituxi, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (2).

PUBLICIDADE

De acordo com informações, o corpo foi localizado por uma funcionária do estabelecimento, que estranhou o fato de o hóspede não atender e decidiu verificar o apartamento. Ao entrar no quarto, ela encontrou o homem desacordado e acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leia também: Policial Militar passa mal e morre durante Campeonato de Futebol em Manaus

PUBLICIDADE

Os socorristas estiveram no local, mas apenas puderam confirmar o óbito. A Polícia Militar foi acionada em seguida para isolar a área até a chegada da equipe de perícia criminal. Durante os trabalhos técnicos, os peritos não identificaram sinais visíveis de violência, como hematomas ou ferimentos, o que levanta a hipótese de morte natural.

Apesar disso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu investigação para esclarecer as circunstâncias do caso. Segundo a polícia, um material foi apreendido no quarto do hotel e será analisado, além de um homem ter sido conduzido à delegacia para prestar depoimento.

O delegado Daniel Vezzani acompanhou a ocorrência, mas não forneceu declarações à imprensa sobre o andamento inicial da apuração. A causa da morte será determinada após exames periciais mais detalhados no Instituto Médico Legal (IML).

O caso segue em investigação para que se possa definir se a morte teve origem natural, acidental ou se há algum outro fator que precise ser considerado.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Polícia

Irmãos são presos suspeitos de matar homem em briga por terras no Amazonas

Crime teria sido motivado por disputa de terras e dívidas.

há 15 segundos

Amazonas

Prefeito de Borba, Toco Santana, se torna alvo do TCE-AM por irregularidades em contratações

A investigação tem como foco principal verificar se houve descumprimento das normas de transparência e publicidade exigidas.

há 6 minutos

Polícia

Polícia pede ajuda da população para localizar homem que atacou enteado de 5 anos em Manaus

Criança de cinco anos está internada com perfuração intestinal.

há 48 minutos

Polícia

Grupo recrutava pessoas vulneráveis em Manaus para transportar cocaína à Europa

Segundo a PF, grupo recrutava “mulas” em situação de vulnerabilidade para engolir cápsulas de cocaína.

há 1 hora

Manaus

Industriário desaparece após sair do trabalho em Manaus

Família busca informações sobre o paradeiro de Pedro Henrique de Souza Rabelo.

há 1 hora