Homem é encontrado morto em pé encostado em carro

O cadáver de um homem, identificado apenas como Bernardo, foi encontrado na tarde da última quarta-feira (21) por populares, no município de Dom Pedro, região central do Maranhão, distante 254 km da capital São Luís. As informações são do Dol.

A vítima estava em pé, encostado em um veículo estacionado em uma via pública da cidade. Vídeos que circulam pelas redes sociais com as imagens da situação viralizaram rapidamente na web.

Segundo as autoridades locais, como o homem não apresentava sinais externos de violência, as pessoas que passavam pelo local imaginavam que ele estava embriagado e havia dormido escorado no carro. A situação só mudou quando um pedestre mais atento notou que a vítima não apresentava sinais de vida, e comunicou aos serviços de emergência.

Uma guarnição da Polícia Militar foi despachada para o local, mas só conseguiu certificar a morte da pessoa e em seguida acionar outro órgão competente no assunto.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi chamada e compareceu para fazer a remoção do corpo. Os agentes detectaram um ferimento na cabeça, que provavelmente teria sido provocado por uma paulada.

A Polícia Civil assumiu a investigação. Um levantamento inicial feito pelos investigadores apontou que o homem possuía registro de antecedentes criminais, já tendo sido preso por tráfico de drogas.