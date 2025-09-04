A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é encontrado morto em sofá no bairro Crespo em Manaus

Sem sinais de violência, polícia suspeita que a vítima tenha sofrido um infarto fulminante.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 18:15

Notícias Policiais – Um homem foi encontrado sem vida em um sofá na tarde desta quinta-feira (4), na rua Paranavaí, no bairro Crespo, zona sul de Manaus. A ocorrência chamou atenção de vizinhos, mas, segundo a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), não havia sinais de violência nem indícios de que o imóvel tivesse sido palco de um crime.

Familiares da vítima, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades, compareceram ao local após receberem a notícia da morte. Em depoimento inicial à polícia, relataram que o homem mantinha pouco contato com a família, o que dificultava acompanhar sua rotina. Mesmo assim, se deslocaram até o endereço para buscar informações sobre o que pode ter acontecido.

Suspeita inicial de infarto

As equipes policiais que atenderam à ocorrência destacaram que o corpo não apresentava marcas externas de agressão. A hipótese preliminar levantada é a de infarto fulminante, mas somente a perícia oficial poderá confirmar a causa da morte.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia no local e remover o corpo. O laudo cadavérico deve apontar as circunstâncias do óbito.

O caso não será tratado, a princípio, como homicídio, mas a investigação seguirá os protocolos de praxe até que haja confirmação pericial. Enquanto isso, a família aguarda respostas sobre o que teria provocado a morte repentina.

