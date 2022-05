Homem é encontrado morto no banheiro de casa em Manaus

Redação AM POST

Nesta sexta-feira (6), um homem identificado como Ézio Souza da Cunha, 48, foi encontrado morto no banheiro de casa na rua Dr. Ademar, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

O pai da do homem disse que ouviu um barulho vindo do banheiro e quando foi verificar encontrou o filho caído na porta do cômodo. Ele chamou outros parentes que moram próximo, para ajudarem a socorrê-lo, mas Ézio já estava sem vida.

De acordo com o homem, Ézio estava se sentindo mal do estômago desde cedo e deve ter sofrido algum tipo de tontura ao ir ao banheiro, caiu e bateu com a cabeça no chão.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e vai dizer em relatório a real causa da morte.