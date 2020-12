Homem é esfaqueado após confusão em balneário de Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Edilson Costa Ferreira, acabou sendo esfaqueado durante uma confusão por volta das 22h27, na noite desse domingo (20), no Balneário dos gordinhos, no ramal do Acará, bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, ainda não há informações sobre oque teria motivado o crime. Mas sabe-se que a confusão envolveu outros dois suspeitos, sendo que um deles desferiu ao menos 10 facadas contra Edilson.

A vítima foi socorrida e levada com urgência para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo e seu estado é estável.

A polícia investiga o caso.