Polícia

Homem é esfaqueado durante suposto ataque de ciúmes do namorado em Manaus

Vítima foi socorrida ao Hospital 28 de Agosto.

Por Beatriz Silveira

19/09/2025 às 16:34 - Atualizado em 19/09/2025 às 17:58

Notícias Policiais –  Uma briga supostamente motivada por ciúmes terminou em violência na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro Japiim, zona sul de Manaus. O autônomo Ítalo Marinho Carneiro, de 34 anos, foi esfaqueado pelo suposto namorado, identificado como Erik Ramon de Oliveira Braga, de 32.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a discussão teria começado após Erik acessar o celular de Ítalo e encontrar conversas que despertaram ciúmes. Durante o desentendimento, ele se exaltou e atacou a vítima com golpes de faca. Cinco deles atingiram áreas graves, como pescoço e costas, enquanto os demais causaram cortes superficiais.

Apesar da brutalidade da agressão, Ítalo conseguiu sobreviver. Após o ataque, o próprio Erik acionou uma ambulância e permaneceu no local até a chegada do socorro médico. A vítima foi levada para o Hospital 28 de Agosto, onde recebeu os primeiros atendimentos. Segundo a equipe médica, o estado de saúde é estável, sem risco de morte, mas o paciente permanece internado sob observação.

Prisão do suspeito

Logo após o crime, Erik foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. O suspeito deverá responder por tentativa de homicídio qualificado, crime que pode resultar em pena de reclusão.

As circunstâncias exatas da discussão ainda estão sendo apuradas. A polícia deve ouvir testemunhas e requisitar laudos periciais para esclarecer como ocorreu a sequência de agressões.

