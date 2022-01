Homem é esfaqueado no pescoço ao reagir a assalto a ônibus em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um homem, de identidade preservada, foi esfaqueado no pescoço após reagir a assalto no ônibus da linha 448, na noite desta terça-feira (19), na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, após o crime, os meliantes ainda jogaram o homem de dentro do ônibus. Por sorte, ele foi socorrido por enfermeiras de uma farmácia até a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os meliantes conseguiram fugir e a polícia investiga o caso