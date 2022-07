Homem é esfaqueado por companheira ao ser flagrado estuprando enteada de 5 anos em Manaus

Redação AM POST

Um jovem de 20 anos, que estava foragido desde o último dia 17 de julho, foi preso na manhã desta quinta-feira (28), suspeito de estuprar a própria enteada de 5 anos. Ele foi detido no bairro Grande Vitória, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a mãe da criança mantinha um relacionamento com o suspeito há dois anos e moravam em uma residência no bairro Lago Azul (zona norte). A criança foi para a casa com a mãe passar o fim de semana, já que a mesma morava com a vó materna.

No dia do crime, a mãe da vítima havia tomado remédios para dor de cabeça e foi para o quarto dormir enquanto a criança brincava no outro cômodo. Momentos depois, a mulher levantou para ir olhar a filha e não a encontrou no cômodo onde havia deixado.

Ao procurar dentro da casa, encontrou a menina sendo estuprada pelo padrasto na cozinha.

“Ele estava sentado no chão, com o pênis para fora, e a criança sentada no colo dele. A mãe, logicamente, perdeu a cabeça, pegou uma faca e foi até o abusador e lá eles tiveram uma briga até que ele conseguiu fugir”, afirmou a delegada Patrícia Leão.

O suspeito ainda foi esfaqueado três vezes e uma delas com corte profundo, mas o mesmo não deu entrada em nenhuma unidade hospitalar, pois sabia que seria preso.

A delegada Joyce Coelho, ressaltou ainda que o homem não tinha antecedentes criminais e que o fato gerou revolta popular no bairro, a ponto da mãe dele ser ameaçada.

“A própria genitora do autor colaborou com a prisão e diz que está sendo ameaçada ali no bairro por moradores da área porque o fato ganhou grande repercussão. Todos ficaram sabendo do que aconteceu e acusam ela de está escondendo ele. Ela teve que se mudar do Viver Melhor para o Grande Vitória porque queriam que ele se entregasse”, explica Joyce.

O indivíduo estava escondido na casa de parentes e foi detido e levado para a delegacia, para os procedimentos cabíveis.