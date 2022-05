Homem é esfaqueado por ex-companheira durante festa, no AM

Redação AM POST

Uma mulher, não identificada, foi presa por esfaquear o ex-marido, Adriano, na noite deste sábado (30), no município de Itacoatiara (distante à 270 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, ambos estavam no mesmo evento, momento em que a suspeita viu Adriano com outra mulher e o esfaqueou três vezes no pescoço com uma faca de Serra.

A vítima foi levada para o Hospital Regional José Mendes e seu quadro de saúde é grave.

A polícia investiga o caso.