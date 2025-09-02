A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é espancado e jogado em igarapé no bairro Jorge Teixeira em Manaus

Samu resgatou a vítima em estado grave após ser jogada em um igarapé.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 19:52

Notícias Policiais –  Um homem, ainda não identificado, foi brutalmente agredido na tarde desta terça-feira (2) nas imediações de um igarapé localizado no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. De acordo com informações repassadas por moradores, ele seria suspeito de praticar roubos na região quando acabou sendo alvo de um linchamento coletivo.

Testemunhas relataram que o homem foi surpreendido por um grupo de criminosos e submetido a uma série de agressões violentas. Ele recebeu socos, chutes, pedradas, pauladas e até golpes de faca. A sequência de ataques resultou em fraturas nas duas pernas, além de ferimentos graves na cabeça e em outras partes do corpo.

Após o espancamento, a vítima foi arrastada e jogada dentro de um igarapé, dificultando o trabalho de resgate. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, após localizarem o homem, conseguiram removê-lo do local e levá-lo para uma unidade hospitalar da capital. O estado de saúde dele não foi divulgado até o momento.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), esteve no local e iniciou diligências para apurar a autoria do crime. Até agora, nenhum suspeito foi preso. O caso também deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do linchamento e identificar os envolvidos.

A ocorrência reacende o debate sobre a violência urbana em Manaus e a prática de “justiça com as próprias mãos”, que, além de ilegal, coloca em risco a vida de qualquer cidadão, independentemente de suspeitas.

