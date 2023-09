Homem é espancado e morto com tiro no peito em Manaus

Um homem, identificado como Edy Oliveira de Lima Júnior, de 35 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (1º), em frente da casa de parentes, na rua 46, bairro Japiim, na zona sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima visitava com frequência seus parentes que moram no endereço supracitado. Na ocasião, ele foi agredido e morto com um tiro no peito.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e o crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

