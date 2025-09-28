Homem é espancado por populares até a morte em Manaus

Notícias Policiais – Um homem ainda não identificado morreu após ser linchado na tarde deste sábado (27), no Beco Doutor Romeu, com acesso pela rua Paço Real, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. A vítima foi agredida com diversas pauladas na região da cabeça e do rosto.

Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar encontrou o homem gravemente ferido. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e confirmaram o óbito.

Segundo as primeiras informações, a principal linha de investigação aponta que o linchamento teria sido motivado por um suposto abuso sexual contra uma criança. A Polícia Civil ressalta que o dado é preliminar e será apurado no inquérito, que deve reunir depoimentos, imagens e laudos para esclarecer as circunstâncias do crime.

A perícia criminal confirmou que a morte foi causada por múltiplos golpes de instrumento contundente, especificamente pauladas que atingiram a cabeça e o rosto da vítima. Um pedaço de madeira, possivelmente usado nas agressões, foi recolhido pelos policiais para análise pericial.

Após os procedimentos no local, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca identificar a vítima e localizar os envolvidos nas agressões. Novas informações deverão surgir com o avanço da investigação.