Homem é espancado por traficantes após importunar moradores em Manaus

Um homem não identificado foi espancado, na noite desta segunda-feira (14), na Avenida Alphaville, bairro Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o homem estava importunando moradores da área e teria mexido com um líder do tráfico de drogas da localidade.

Com isso, membros de uma facção criminosa agrediram a vítima. O homem ficou com vários hematomas na região da cabeça, o mesmo foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O estado da vítima não foi divulgado.