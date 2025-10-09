Homem é executado a tiros após sair de bar com grupo em carro branco na zona Norte de Manaus

Notícias policiais – Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (8), na Rua Ana Granjeiro, localizada na comunidade Riacho Doce, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Daniel Vezzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram os disparos e, ao chegar ao local, constatou o óbito da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local.

De acordo com a perícia inicial, a vítima foi atingida por dois tiros: um na testa e outro nas costas. O delegado Vezzani indicou que o crime tem características de execução, possivelmente planejada.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a vítima estava em um bar e deixou o local com três pessoas em um carro modelo Ford Ka, de cor branca.

Testemunhas relataram que o carro parou na via, do qual desceram duas mulheres e um homem junto com a vítima, que foi tirada do carro. Após os disparos, o grupo fugiu rapidamente no veículo, acompanhado por uma motocicleta.

LEIA MAIS: Onze novos aprovados no concurso da Semsa são convocados em Manaus

As primeiras apurações apontam que a vítima estava no veículo com os autores antes do crime. A DEHS já registrou o caso e iniciou as investigações para esclarecer a motivação e identificar os responsáveis. A prioridade é confirmar a identidade do homem para comunicar seus familiares.