Homem é executado a tiros após sair de bar com grupo em carro branco na zona Norte de Manaus

Vítima foi levada até área isolada do Riacho Doce 2, onde acabou assassinada.

Por Marcia Jornalist

09/10/2025 às 07:05 - Atualizado em 09/10/2025 às 07:13

Notícias policiais – Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (8), na Rua Ana Granjeiro, localizada na comunidade Riacho Doce, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo o delegado Daniel Vezzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram os disparos e, ao chegar ao local, constatou o óbito da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local.

De acordo com a perícia inicial, a vítima foi atingida por dois tiros: um na testa e outro nas costas. O delegado Vezzani indicou que o crime tem características de execução, possivelmente planejada.

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a vítima estava em um bar e deixou o local com três pessoas em um carro modelo Ford Ka, de cor branca.

Testemunhas relataram que o carro parou na via, do qual desceram duas mulheres e um homem junto com a vítima, que foi tirada do carro. Após os disparos, o grupo fugiu rapidamente no veículo, acompanhado por uma motocicleta.

LEIA MAIS: Onze novos aprovados no concurso da Semsa são convocados em Manaus

As primeiras apurações apontam que a vítima estava no veículo com os autores antes do crime. A DEHS já registrou o caso e iniciou as investigações para esclarecer a motivação e identificar os responsáveis. A prioridade é confirmar a identidade do homem para comunicar seus familiares.

