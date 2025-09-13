A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é executado a tiros dentro da própria casa em Manaus

Crime ocorreu no bairro Monte das Oliveiras.

Por Fernanda Pereira

13/09/2025 às 09:50

Foto: Reprodução

Notícias policiais – Um homem identificado como Domingos Gonçalves foi morto a tiros, na noite de sexta-feira (12), dentro da sala de sua residência localizada na rua Macura, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, criminosos armados pularam o muro e invadiram a casa da vítima. Domingos foi surpreendido e não resistiu aos disparos.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida e os autores da execução permanecem foragidos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

