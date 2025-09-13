Homem é executado a tiros dentro da própria casa em Manaus

Notícias policiais – Um homem identificado como Domingos Gonçalves foi morto a tiros, na noite de sexta-feira (12), dentro da sala de sua residência localizada na rua Macura, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

PUBLICIDADE

De acordo com informações preliminares, criminosos armados pularam o muro e invadiram a casa da vítima. Domingos foi surpreendido e não resistiu aos disparos.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida e os autores da execução permanecem foragidos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

PUBLICIDADE

Leia mais: Motociclista morre em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus