Homem é executado a tiros dentro do próprio apartamento no Tarumã, em Manaus

Armando Batista da Costa Filho, de 44 anos, foi brutalmente assassinado a tiros dentro de um apartamento no terceiro andar do bloco 9 do condomínio Conquista Tarumã, localizado na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações fornecidas às autoridades, criminosos invadiram o apartamento de Armando, tiraram sua vida a tiros e, em seguida, fugiram do local com seu notebook e veículo. O síndico do condomínio, Jonathas Loreto, relatou a presença de 88 câmeras de segurança que podem ajudar nas investigações.

A motivação por trás desse terrível ato ainda permanece desconhecida. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já iniciou os trabalhos de coleta de informações para dar andamento ao inquérito policial.

As autoridades seguem empenhadas na elucidação desse crime chocante, buscando respostas e justiça para a família enlutada.

Redação AM POST