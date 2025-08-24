A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é executado a tiros em campo de futebol na zona Leste de Manaus

Por Beatriz Silveira

24/08/2025 às 10:44

Notícias Policiais – Na madrugada deste sábado (23), um homicídio chocou moradores do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. A vítima, identificada como Igor Brilhante da Silva, de 29 anos, foi assassinada a tiros dentro do campo de futebol da Igreja Católica Cristo Rei, localizada na rua São Mateus.

Segundo relatos de testemunhas, Igor estava no local quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu do veículo, pulou o muro da igreja e se dirigiu até o campo, onde disparou contra a vítima. Após cometer o crime, o criminoso retornou para a motocicleta e fugiu junto ao comparsa, deixando a vítima sem chances de defesa.

Leia também: Vereador diz que cartel da gasolina fatura R$ 250 milhões por ano do bolso dos consumidores manauaras

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas rapidamente, mas Igor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O homicídio mobilizou policiais militares, peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e profissionais do Instituto Médico Legal (IML), que realizaram a perícia no local e removeram o corpo para exames.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi informada sobre o caso e conduz as investigações. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a identidade dos autores do crime nem sobre a possível motivação da execução.

O episódio reforça a preocupação com a segurança na região e a necessidade de medidas que previnam crimes violentos em áreas públicas, como campos de futebol e outros locais de lazer frequentados por moradores.

