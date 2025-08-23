A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é executado a tiros em campo próximo a igreja na zona leste de Manaus

Moradores da área contaram que a vítima era conhecida na comunidade e já vivia há muitos anos na região.

Por Fernanda Pereira

23/08/2025 às 12:14

Homem é executado a tiros em campo próximo a igreja na zona leste de Manaus

Foto: Reprodução

Notícias de Polícia – Um homem identificado apenas pelo apelido de “Neguinho” foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (23), em um terreno conhecido como Campo Cristo Rei, no bairro João Paulo, zona leste de Manaus. O espaço fica localizado atrás de uma igreja católica e nas proximidades do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Moradores da área contaram que a vítima era conhecida na comunidade e já vivia há muitos anos na região. Segundo relatos, Neguinho fazia uso de drogas e estaria envolvido em pequenos furtos e roubos no bairro. No momento do crime, ele estaria no campo consumindo entorpecentes na companhia de uma mulher.

De acordo com informações repassadas pelas polícias Militar e Civil, a ação teve características de execução premeditada. Um homem chegou a pé ao local e efetuou os disparos, que atingiram principalmente o rosto e os braços da vítima. Em seguida, fugiu em uma motocicleta, onde outro suspeito o aguardava.

Polícia procura homem suspeito de furtar motos no bairro Flores

Testemunhas afirmaram que, após a fuga, os criminosos ainda retornaram ao terreno para confirmar a morte. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) iniciou as investigações.

Câmeras de segurança de uma associação e de uma barbearia próximas ao campo podem ter registrado a movimentação dos autores do crime e devem auxiliar na apuração policial.

