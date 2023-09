Homem é executado a tiros na avenida do Samba em Manaus

Manaus (AM) – Um homem até o momento ainda não identificado foi executado a tiros na noite desta terça-feira (19), por volta das 21h, na avenida do Samba, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O crime aconteceu no momento em que o homem lanchava com uma mulher.

Segundo o tenente Neves da equipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas afirmaram que criminosos em um veículo estacionaram na rua Lóris Cordovil e um homem armado desceu do veículo em direção a vítima efetuando tiros. Duas pessoas que estavam dançando zumba nas proximidades foram alvejadas com bala perdida.

“A princípio esse homem não seria morador da área, ninguém sabe de quem se trata. Haviam várias pessoas aqui no local no momento do ataque. A motivação ainda é desconhecida e será investigada”, destacou o tenente.

O homem que foi executado chegou em uma motocicleta que estava com a placa adulterada. O corpo dele irá passar por perícia e em seguida será removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será conduzido pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Suyanne Lima – Redação AM POST