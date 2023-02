Homem é executado a tiros na frente do próprio pai em Manaus

Redação AM POST

Um homem identificado como Gerson Junior Carneiro Fernandes, de 32 anos, foi executado a tiros na Rua Ramos Ferreira, bairro Aparecida, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações, o homem que era lavador de carro, estava no local com outro homem, não identificado, quando um carro de modelo Gol, de cor preta e uma moto, de placas não identificadas, pararam no local e efetuou vários disparos.

Ainda de acordo com as informações ele foi assassinado na frente de seu pai, que foi atingido com um tiro de raspão no braço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), esteve no local e constatou o óbito de Gerson. Policiais da 20º Companhia Interativa Comunitária estiveram no local para atender a ocorrência e o crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.