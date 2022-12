Homem é executado a tiros por amigo dentro de bar

Redação AM POST

Um homem foi alvo de um homicídio praticado durante esse sábado (17), em um bar localizado no povoado Palmeira Alta, município de Penedo, interior de Alagoas.

De acordo com as informações, a guarnição foi acionada após denúncia de que um homem havia sido baleado no estabelecimento. Relatos apontam que a vítima, que não teve a identidade divulgada, teria chegado ao local na companhia de outras duas pessoas. Instantes depois, uma dessas pessoas teria sacado a arma e atirado na vítima.

Após o crime, os dois indivíduos fugiram do local e não foram localizados até o momento.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC) foram acionadas para realizar os procedimentos de recolhimento do corpo e perícia.

