Homem é executado durante ataque entre facções na Zona Norte de Manaus

Notícias de Manaus – Um homem ainda não identificado foi executado na noite desta sexta-feira (3), durante um confronto entre facções na rua Aguaia, comunidade Raio do Sol, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu durante um confronto entre facções rivais. O homem estava um carro de cor prata, com outros comparsas. Os suspeitos realizaram um ataque que foi revidando com vários tiros.

Após ser baleado, o homem foi abandonado pelos criminosos rivais que fugiram para escapar do ataque. A Polícia Militar isolou o local do crime para atuação das equipes competentes. Nenhum suspeito do crime foi preso.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS)

*Redação AM POST