Homem é executado em beco no bairro Compensa em Manaus

Notícias de Manaus – Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (7), no beco do Franco, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. Moradores da área ouviram vários tiros.

Segundo a equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem teria sido encontrado por moradores que ouviram os tiros e atingiram a polícia. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionada mas apenas constatou o óbito da vitima. A motivação do crime é desconhecida.

O corpo do homem foi periciado e removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML). O local é uma área dominada pelo tráfico e devido a isso impera a “Lei do Silêncio”.

O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Suyanne Lima – Redação AM POST