Homem é flagrado estuprando mulher em situação de rua; assista

Um flagrante de violência sexual em pleno centro da cidade de Santos (SP) foi divulgado nas redes sociais. O vídeo mostra um homem cometendo um ato de estupro contra uma mulher em situação de rua em uma calçada. As imagens mostram a vítima tentando afastar o agressor enquanto ele a assedia, tocando suas partes íntimas.

O episódio ocorreu na Rua Braz Cubas, onde a mulher foi vista deitada sobre um pedaço de papelão. O agressor, inicialmente sentado atrás dela, é flagrado tocando as partes íntimas da vítima, que tenta resistir empurrando-o com as pernas. No entanto, ele prossegue, montando uma estrutura improvisada com papelões ao lado de uma parede, onde comete o ato sexual.

Após a circulação do vídeo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) emitiu uma nota informando que o 1º Distrito Policial de Santos está analisando as imagens para identificar o agressor. As polícias Civil e Militar também emitiram comunicados sobre o caso. Embora a ocorrência não tenha sido registrada formalmente, a Polícia Militar (PM) informou que já alertou as viaturas que patrulham a região para buscar o suspeito.

O caso gerou grande comoção entre os moradores e defensores dos direitos humanos, destacando a vulnerabilidade de pessoas em situação de rua e a necessidade urgente de maior segurança e proteção para esse grupo. Organizações de defesa dos direitos das mulheres e de pessoas em situação de rua pedem uma resposta rápida das autoridades para impedir que tais incidentes voltem a ocorrer.

*Com informações do G1