Homem é flagrado tirando foto por baixo de saia de mulher em supermercado

Redação AM POST

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante, por importunação sexual, após tirar uma fotografia por baixo do vestido de uma mulher, de 39 anos, em um supermercado. O caso ocorreu no sábado (29), em Vicente Pires, no Distrito Federal.

Imagens circuito de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a mulher estica uma perna para alcançar uma prateleira alta, e o homem coloca o celular por baixo da saia dela. A vítima e avisou aos seguranças do estabelecimento. A equipe abordou o homem e pediu que mostrasse as gravações do celular, mas ele se recusou.

Em seguida os funcionários checaram as câmeras do estabelecimento e confirmaram a cena. A Polícia Militar, então, foi chamada e realizou a prisão em flagrante.

Segundo informações do G1, o homem é servidor aposentado do Senado Federal. Ele atuava no cargo de Técnico Legislativo, com especialidade em edificações. Em 2017, o servidor chegou a ser denunciado por conduta semelhante.