Homem é indiciado por estelionato após usar a foto da filha para pedir dinheiro em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), indiciou um homem de 35 anos, na última quinta-feira (04/02), pelo crime de estelionato. O indivíduo usava a imagem da própria filha, alegando que ela estava doente e que precisava de uma certa quantia em dinheiro para que a menina realizasse uma cirurgia.

De acordo com o delegado Antônio Rondon, titular da unidade policial, as diligências iniciaram quando cerca de dez motoristas de aplicativo de transporte privado urbano, que trabalhavam no mesmo grupo com o homem, compareceram ao 11º DIP para registrar um Boletim de Ocorrência (BO), informando que haviam recebido vários áudios dele, pedindo dinheiro para que a criança pudesse fazer uma cirurgia.

“Ele mostrava a foto da filha para as pessoas e dizia que ela estava muito doente. Sendo assim, o grupo se solidarizou e levantou a quantia em dinheiro, mas na hora de repassar o valor, ele não foi mais localizado. Ocasião em que a mãe da criança e ex-companheira dele procurou o grupo e relatou que ele estava mentindo e estava aplicando um golpe”, informou Rondon.

Procedimentos – O homem foi localizado pelo grupo e levado ao 11° DIP, onde foi ouvido e indiciado nos termos do artigo 171 do Código Penal (CP). O Inquérito Policial (IP) será remetido à Justiça para as providências cabíveis.

* Com informações da assessoria de imprensa