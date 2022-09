Homem é indiciado por furto qualificado de caixa de marcha, motor de partida e bateria de caminhão no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Posto de Policiamento Integrado (PPI) de Cacau Pirêra, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), indiciou, na segunda-feira (19/09), por volta das 11h, Harrison da Silva Fernandes, 35, conhecido como “Grilo”, pelo furto qualificado de uma caixa de marcha, um motor de partida e uma bateria de um caminhão que estava estacionado em um posto de combustível, na rodovia estadual AM-070. O crime ocorreu no dia 15 de agosto deste ano.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o diretor do PPI, Orlando Amaral, na ocasião do delito, Harrison, juntamente com outros dois indivíduos, que não tiveram os nomes divulgados, cometeram o crime.

“Durante diligências conseguimos localizar Harrison, que confessou a prática criminosa, e disse que a caixa de marcha ele tinha colocado em seu próprio caminhão, já os outros objetos estavam guardados em sua residência”, relatou Amaral.

O diretor do PPI relatou que o indivíduo é contumaz na prática delituosa, tendo inclusive participado de um outro furto ocorrido no mês passado.

Continua depois da Publicidade

Posteriormente, os policiais conseguiram recuperar o motor de partida e a bateria com receptadores, que irão responder pelo delito.

Harrison foi indiciado por furto qualificado e ficará à disposição da Justiça.