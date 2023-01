Homem é investigado após tirar foto sorrindo ao lado de irmão assassinado no Amazonas

Redação AM POST

Um homem, não identificado, está sendo investigado após tirar foto sorrindo, ao lado do irmão morto, Denilson Costa de Souza, na última terça-feira (17) em uma Comunidade próxima ao município de Boca do Acre, no Amazonas.

De acordo com a polícia, a foto mostra uma suposta comemoração do suspeito após a morte do irmão. A suspeita é que a imagem pode configurar o crime de apologia ao homicídio.

O crime

Denilson foi assassinado às margens do Rio Purus com um tiro; um irmão e um sobrinho da vítima foram levados para a delegacia, suspeitos do crime, mas foram ouvidos e liberados.

As informações repassadas às equipes policiais apontam que os irmãos têm uma desavença por conta de uma área de terra

deixada pelos pais, que já morreram. A vítima teria ferido um dos irmãos com um terçado no dia anterior.