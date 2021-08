Homem é jogado de carro e assassinado em frente à condomínio de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, não identificado, foi morto com um tiro na nuca, por volta de 1h, na madrugada desta quarta-feira (25), no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, os criminosos chegaram em um veículo branco, jogaram o homem de dentro e em seguida, efetuaram os disparos.

A vítima possui tatuagens pelo corpo e isso pode ajudar na identificação. No ombro, há uma tatuagem do escudo do Flamengo, no pé escrito o nome “Maria Flor” e o nome “Enio” em outra parte do corpo.

A Polícia deve investigar o caso.