Homem é jogado morto em frente de SPA após ter sido espancado por população em Manaus

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi espancado até a morte e teve o corpo jogado na caçada do SPA do Galiléia, na tarde desta sexta- feira (31), no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem era suspeito de assalto e teria sido espancado por moradores. Bastent4 ferido, ele foi colocado no porta-malas de um carro e jogado na calçada do SPA por um dos ocupantes.

A Polícia Civil da Delegacia Especializada em homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.