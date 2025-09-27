Homem é linchado por populares após suspeita de estupro de criança no bairro Japiim, em Manaus

Notícias policiais – Um homem, ainda não identificado, morreu após ser brutalmente linchado por populares neste sábado (27), na Rua Dr. Odilon, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. A vítima foi atingida com diversas pauladas na cabeça e no rosto.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o homem teria sido acusado de estuprar uma criança, o que teria motivado a reação violenta. No entanto, a corporação reforçou que a versão ainda será apurada e depende da conclusão do inquérito policial.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar socorro, mas apenas constataram o óbito no local. A cena do crime foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia.

O delegado Daniel Vezzani, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), explicou que ainda não há informações concretas sobre os autores e o motivo do linchamento.

“Populares não sabem dizer quantas pessoas participaram da ação, se estavam de motocicleta, de veículo ou a pé. Todas essas informações serão levadas em linha de investigação e também na instauração do inquérito policial. De acordo com o perito criminal, ele levou muitas pauladas”, afirmou.

“Essa informação é ainda é suposta, aparente, segundo a qual ele teria estuprado uma criança. Essa informação será devidamente apurada e investigada em sede de inquérito policial,” explicou o delegado.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para auxiliar nas investigações. Até o momento, nenhuma testemunha formalizou depoimento que possa ajudar a identificar os envolvidos.