Homem é morto a facadas em briga no bairro Jorge Teixeira em Manaus

Na noite de quarta-feira (05), um indivíduo identificado preliminarmente como Anselmo foi vítima de um assassinato por esfaqueamento na rua Alecrim, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. O autor do homicídio, conhecido como “Vulgo Camelinho”, foi detido no local pelos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM).

De acordo com informações preliminares fornecidas pela polícia, uma discussão ocorreu no local após a vítima agredir o suspeito durante um episódio de consumo de bebidas alcoólicas. A briga entre ambos resultou no esfaqueamento fatal da vítima.

O Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) foi acionado para realizar a perícia no local do crime, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

