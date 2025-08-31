Homem é morto a facadas em Manaus após tentativa de fuga

Notícias Policiais – Orleilson Araújo Libório, de 36 anos, foi morto a facadas na madrugada deste domingo (31), na rua Santa Luzia, na Comunidade Santa Luzia, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima estava sendo perseguida por criminosos quando tentou escapar pulando o muro de uma residência vizinha. Mesmo assim, ele foi alcançado e agredido com golpes de faca, não resistindo aos ferimentos e morrendo ainda no local.

Autoridades suspeitam que o crime tenha sido motivado por vingança, já que Orleilson teria cometido homicídio em um bairro próximo. Entretanto, essa informação só poderá ser confirmada após a conclusão das investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo. A perícia deverá analisar o local e as circunstâncias do ataque, enquanto a polícia trabalha para identificar e localizar os responsáveis pelo assassinato.

O caso reforça os desafios de segurança na zona sul de Manaus, onde crimes motivados por vingança e disputas pessoais têm preocupado moradores e autoridades locais. A DEHS continua em diligências para esclarecer todos os detalhes e responsabilizar os envolvidos.