Homem é morto a facadas pelo patrão após chegar atrasado no trabalho, diz polícia

O padeiro Francisco Rogério Dantas, de 45 anos, morreu esfaqueado na segunda-feira (27), após chegar atrasado no trabalho. O crime aconteceu em uma padaria em João Câmara, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a polícia, a vítima foi assassinada após discutir com o patrão, apontado como autor do crime. O funcionário agonizou até a morte e o suspeito fugiu.

O caso é investigado pela 85ª Delegacia de Polícia (DP de João Câmara). Em nota, a corporação pede que a população contribua com informações, que podem ser anônimas, por meio do Disque Denúncia, 181.