Homem é morto a facadas por emprestar R$ 20 e devolver quantia com ofensas e agressões

Um homem foi morto a facadas durante uma briga de bar por causa de R$ 20, no Bairro Leblon, em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana. A confusão aconteceu em um jogo de sinuca. O autor do crime fugiu do local a pé, levou a arma do crime e, até o momento, não foi preso. O caso aconteceu nesse sábado (29).

De acordo com informações da Polícia Militar, um dos envolvidos emprestou o dinheiro para a vítima, que devolveu o valor sob ofensas e golpes de tacos de sinuca. Irritado, o homem agredido foi até a moto que conduzia, se armou com uma faca e desferiu dois golpes no peito da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, no entanto, o óbito foi constatado no local.

A identidade do autor foi determinada pela Polícia Civil, mas o nome não foi divulgado. O homem abandonou a motocicleta no local e o veículo, que não está em seu nome, foi entregue à sobrinha da vítima.

Com informações do Metrópoles*