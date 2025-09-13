Homem é morto a pauladas e corpo é deixado com bilhete na zona norte de Manaus

Notícias policiais – Um crime brutal ocorreu na noite desta sexta-feira (12) na rua Sete de Maio, Comunidade Itaporanga, bairro Nova Cidade, zona norte da capital. A vítima, identificada como Jonas Ilário dos Santos Silva, de 41 anos, foi encontrada morta em uma sarjeta, com evidentes marcas de espancamento.

De acordo com informações preliminares, o corpo estava de bruços e tinha dois pedaços de madeira apoiados nas costas, formando um “X”. Sobre eles, os criminosos deixaram um bilhete fixado por uma pedra, com uma mensagem que atribuía a morte à suposta condição de “X9”.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias da execução.