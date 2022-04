Homem é morto à tiros após ser perseguido por criminosos em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como José Jarbas, de 32 anos, morreu ao ser baleado por criminosos na noite desta terça-feira (26), no Beco Tiradentes, com acesso pela Rua Canumã, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima foi perseguida por criminosos, momento em que foi atingida com vários disparos e morreu deitada de bruços em uma escada no Beco.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.