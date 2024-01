Homem é morto a tiros durante partida de sinuca em bar

Uma noite que começou como um momento de lazer e descontração em um bar local de Governador Nunes Freire, interior do Maranhão, transformou-se em uma tragédia brutal no último domingo (21/1). Um crime chocante resultou na morte de um homem, cuja identidade ainda permanece não revelada, durante uma partida de sinuca no estabelecimento.

A vítima foi cruelmente assassinada por disparos de uma espingarda de grosso calibre, transformando o ambiente de diversão em um cenário de horror. Os tiros foram tão violentos que abriram o crânio da vítima, expondo sua massa cefálica. O corpo foi encontrado ao lado de um taco de sinuca, testemunha silenciosa do trágico desfecho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia foi imediatamente acionada para isolar a cena do crime e realizar os procedimentos de levantamento cadavérico. O silêncio impera entre as testemunhas presentes no momento do crime, que se recusam a fornecer informações à polícia, alegando temor de represálias. A Polícia Civil está investigando o crime para descobrir a autoria e motivação.

Redação AM POST