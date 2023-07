Um homem, identificado como Dalvan Maciel Alves, de 32 anos, foi assassinado a tiros nesses domingo (23), no Km 2 da Estrada de Autazes, no município do Careiro Castanho, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, Dalvan foi atingido na região do abdômen e teve vários órgãos perfurados.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

A polícia investiga o caso.

