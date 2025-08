Homem é morto a tiros na zona Norte de Manaus

Notícias Policiais – Um homem identificado apenas pelo apelido “Bebel” foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (5/8) na comunidade Mundo Novo, situada no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. A vítima foi surpreendida por criminosos fortemente armados, que o perseguiram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Segundo informações de moradores, o homem caminhava por uma rua da comunidade quando foi alcançado por um grupo de suspeitos. Múltiplos disparos foram ouvidos em sequência, provocando pânico na vizinhança. A vítima caiu no chão e, de acordo com testemunhas, agonizou por alguns minutos antes de morrer.

O corpo foi encontrado estendido no asfalto, cercado por uma poça de sangue, o que chocou os moradores. Equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foram acionadas e isolaram a área até a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que realizaram os primeiros levantamentos no local do crime.

A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida. A ocorrência será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que já iniciou as diligências para identificar os envolvidos na execução.

Moradores da região relatam que a violência tem se tornado frequente na comunidade, o que gera sensação de insegurança entre os residentes.