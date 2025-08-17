Homem é morto a tiros no Valparaíso, zona leste de Manaus

Notícias policiais – Na noite deste domingo (17) um homem ainda não identificado foi morto a tiros na rua 10 de Julho, no conjunto Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Vítima tem cabelos escuros e está vestindo uma roupa preta.

A Polícia Militar foi acionada e já está no local, realizando o isolamento da área e os primeiros procedimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda chegou para prestar socorro à vítima, porém não resistiu e veio a óbito. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades.

A comunidade Val Paraíso, no bairro Jorge Teixeira, enfrenta um cenário crescente de violência nos últimos anos, marcado por frequentes casos de tiroteios, assaltos e confrontos entre facções criminosas.

Moradores acompanham o desenrolar dos fatos com preocupação, enquanto a polícia investiga para identificar os responsáveis pelos disparos. Matéria segue em atualização.