A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é morto a tiros no Valparaíso, zona leste de Manaus

Vítima foi atingida por disparos no conjunto Val Paraíso; polícia está no local e aguarda chegada do SAMU.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 20:24 - Atualizado em 17/08/2025 às 21:28

Ver resumo

Notícias policiais – Na noite deste domingo (17) um homem ainda não identificado foi morto a tiros na rua 10 de Julho, no conjunto Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Vítima tem cabelos escuros e está vestindo uma roupa preta.

PUBLICIDADE

A Polícia Militar foi acionada e já está no local, realizando o isolamento da área e os primeiros procedimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda chegou para prestar socorro à vítima, porém não resistiu e veio a óbito. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades.

PUBLICIDADE

A comunidade Val Paraíso, no bairro Jorge Teixeira, enfrenta um cenário crescente de violência nos últimos anos, marcado por frequentes casos de tiroteios, assaltos e confrontos entre facções criminosas.

LEIA MAIS: Jovem venezuelano morre após 20 dias internado por acidente em Manaus

Moradores acompanham o desenrolar dos fatos com preocupação, enquanto a polícia investiga para identificar os responsáveis pelos disparos. Matéria segue em atualização.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Esporte

Amazonense Arcângelo Anjo avança à final do Fight do Milhão com vitória no Jungle Fight 139

Lutador do Amazonas finaliza Cleiton Morais em Brasília e garante vaga para enfrentar Marcelo Medeiros em outubro.

há 4 minutos

Manaus

Colisão deixa veículo destruído na Avenida Dom Pedro, em Manaus; veja vídeo

O choque envolveu um carro modelo Celta branco e uma SUV Tracker preta.

há 1 hora

Polícia

Homem é encontrado morto com sinais de tortura e mãos amarradas em bairro de Manaus

Vítima, identificada como Vanderlei Cordeiro de Lima, foi achada na tarde deste domingo (17) no bairro Santa Etelvina.

há 2 horas

Manaus

Quatro carros se envolvem em engavetamento na Ponte Rio Negro e provocam lentidão; Vídeo

A causa do engavetamento ainda não foi confirmada pelas autoridades.

há 2 horas

Mundo

Melania Trump envia carta a Putin sobre sequestro de crianças ucranianas em meio a cúpula no Alasca

Documento entregue por Donald Trump aborda denúncia de crimes de guerra russos.

há 3 horas