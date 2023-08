Homem é morto a tiros pelo tribunal do crime após supostamente cometer assaltos e tentativa de estupro em Manaus

Na noite desta sexta-feira (25), um homem cuja identificação não foi divulgada foi morto a tiros na invasão Coliseu, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Segundo informações preliminares, o indivíduo estaria envolvido em uma série de assaltos e teria supostamente tentado estuprar uma mulher momentos antes de ser capturado por criminosos da região, que posteriormente o executaram com múltiplos disparos de arma de fogo.

De acordo com fontes locais, o homem teria abordado diversas vítimas em uma série de assaltos, espalhando pânico entre os moradores. No auge da tensão, ele teria supostamente tentado estuprar uma mulher, o que teria desencadeado uma reação imediata por parte de indivíduos ligados à criminalidade local.

A multidão de criminosos da área conseguiu capturar o homem, e, sem esperar a intervenção das autoridades, decidiram fazer justiça com as próprias mãos. O indivíduo foi executado com vários disparos de arma de fogo, em uma cena que chocou os residentes da invasão Coliseu e levanta questionamentos sobre a segurança na área.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima e tampouco informações detalhadas sobre os suspeitos envolvidos na execução. A polícia acredita que elementos presentes na cena do crime poderão fornecer pistas valiosas para a investigação em andamento. Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão ativamente em busca de informações que possam levar à identificação e captura dos envolvidos no incidente.

O corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), após ter passado por análises periciais minuciosas realizadas pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).