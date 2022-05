Redação AM POST

Um homem foi morto após trocar tiros com a polícia, ele havia assaltado um flutuante no bairro Morado do Sol, no interior do Amazonas.

A vítima e outros dois comparsas renderam e agrediram os moradores, incluindo crianças, roubou vários objetos de valor, mas na fuga foi surpreendido e pela polícia que foi acionado por um vizinho que percebeu a ação na casa.

O homem foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu.