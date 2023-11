Denilson da Silva Souza, de idade não revelada, conhecido pelo apelido de “Loiro”, foi morto com uma facada no peito, na manhã desta quinta-feira (2), no Dia de Finados, dentro do cemitério de Marapanim, no nordeste do Pará. As informações são do site o Liberal.

Segundo familiares, “Loiro” estava indo prestar homenagens ao irmão falecido quando teria se desentendido com um homem. O suspeito de cometer o crime foi identificado como Jean. A polícia está atrás dele.

Nas redes sociais, vídeos e fotos foram compartilhados sobre o caso, que teria ocorrido por volta das 7h. Em uma das gravações, um homem fala sobre o caso e mostra o trabalho da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Pelas imagens, é possível ver vários curiosos perto de uma capela. “Assassinato aqui cemitério de Marapanim. Desentendimento, o cara foi e furou o outro”, conta o cinegrafista amador.

Socorristas do Samu ainda tentaram salvar Denilson. No entanto, ele morreu no local perto de uma sepultura.

*Redação AM POST