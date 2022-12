Homem é morto com golpes na garganta após briga com amigo no interior do Amazonas

Redação AM POST

Um homem identificado como José Carlos de Andrade, 58 anos, foi morto após uma briga entre amigos na noite do último sábado, 24, véspera de Natal, na comunidade Murituba, Vila Amazônia, na zona rural de Parintins, interior do Amazonas. A vítima morreu com uma estocada no pescoço que atingiu a garganta.

Segundo as informações, a vítima estava consumido bebidas alcoólicas com um amigo que não teve o nome divulgado. O corpo dele ainda foi arrastado para uma área de vegetação onde foi encontrado. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Após o crime, o suspeito fugiu do município de Parintins e está sendo procurado pela Polícia.

O homem atropelado era do município de Uruará, no estado do Pará, e morava na região do Murituba há muitos anos. De acordo com os moradores, José Carlos era trabalhador e esforçado. A família da vítima mandou buscar o corpo que será sepultado em Uruará.