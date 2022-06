Homem é morto com mais de 10 tiros dentro de carro de aplicativo

Redação AM POST

Um homem, identificado como Francisco Oliveira de Souza, de 31 anos, foi encontrado morto neste domingo (12), dentro de um carro de aplicativo, no quilômetro 12 do ramal do Pau Rosa, na BR 174.

De acordo com a polícia, denúncias informaram sobre um tiroteio no ramal, momento em que o homem foi encontrado com mais de 10 tiros pelo corpo. Ele supostamente estaria em uma festa que acontecia na região.

Ainda conforme a polícia, o veículo seria alugado para corridas de aplicativo.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.